В центре Воронежа продают шестиэтажный дом за 210 млн рублей

Фото с сайта недвижимости

Шестиэтажный дом, расположенный в Центральном районе Воронежа, выставили на продажу по цене в 210 млн рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте недвижимости 19 апреля.

Дом находится между остановками Пединститут и Динамо. В шаговой доступности от Центрального городского парка. Как следует из сообщения, он построен в 2019 году на участке 9,1 соток и имеет общую площадь 1216,1 квадратных метров. В доме 10 квартир. Здание подключено к центральному отоплению и центральной канализации, есть лифт и система видеонаблюдения. Есть технический и цокольный этажи, подземный паркинг на 12 машиномест.

Ранее на другом портале недвижимости было размещено объявление о продаже дома за 40 млн рублей в селе Чудовка Семилукского района.