Фактические доходы бюджета Воронежа в 2020 году превысили план на 163 млн рублей

Несмотря на карантинные меры, фактические доходы бюджета Воронежа (налоговые и неналоговые) превысили первоначально утвержденный плановый объем на 163 млн рублей. 20 мая в здании городской Думы прошли публичные слушания по исполнению городского бюджета минувшего года.

В 2020 году параметры городского бюджета составили:

- доходы - 24 млрд 113 млн рублей;

- расходы - 22 млрд 787 млн рублей;

- профицит - 1 млрд 326 млн рублей.

По сравнению с 2019 годом объем налоговых доходов увеличился на 841 млн рублей (или 10,6%) и составил 8 млрд 782 млн рублей.