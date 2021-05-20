Троллей над вронежским водохранилищем может открыться в июле

Ранее открытие первого воронежского троллей-спуска анонсировали в мае. Однако старт проекта пришлось отложить на пару месяцев. Вполне вероятно, что канатка может зарботать уже в июле.

По информации инициаторов идеи, это произошло из-за «бюрократических проблем». Затянулся процесс получения разрешительных документов.

Напомним, троллей-спуск по технологии зиплайн планируется с крыши ресторана на Чернавскую дамбу. Технически это спуск за счет гравитации по стальному канату, закрепленному между двумя точками с перепадом высот. Сам маршрут составляет 410 метров с перепадом высоты в 30 метров. Финишная точка - прогулочная зона на дамбе моста. Подобные проекты есть в Москве (от Воробьевых гор до Лужников) и в сочинском «Скайпарке» над Ахштырским ущельем.