Жительница Воронежской области испугалась хакеров и перевела деньги с банковской карты мошенникам

45-летняя жительница села Новая Усмань, только услышав, что ей звонят сотрудники службы безопасности банка, тут же потеряла какую-либо бдительность. Незнакомец по телефону уверил женщину, что на нее оформлен кредит, который якобы пытаются похитить хакеры.

Селянка так и не поняла, что на самом деле мошенник - именно тот, кто звонит ее. Она испугалась и поверила, что заявка на кредит отменяется только с помощью оформления новой. Она сама продиктовала аферистам коды из смс-сообщений и свои персональные данные, так мошенники смогли оформить на нее реальный займ на 150 тысяч рублей.

Женщине пришло сообщение, что на ее счет зачислена указанная сумма. Затем она перевела деньги на подконтрольные счета аферистов. Когда же женщина обратилась в банк, ей сообщили лишь о графике платежей по кредиту. Пришлось ей идти в полицию.

Возбуждено очередное уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».