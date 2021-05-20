Родители взыскали 2 млн рублей с мужчины, который до смерти забил их единственного сына

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Бутурлиновский районный суд присудил моральную компенсацию семье погибшего от побоев местного жителя. Он должен выплатить родителям по одному миллиону рублей каждому. Об этом сообщили в суде 20 мая.

Виновника трагедии - 35-летнего мужчину 5 сентября 2017 года приговорили к 9 годам и 4 месяцам колонии строго режима. Он избил 28-летнего парня так, что тот через некоторое время скончался. Его признали виновным в совершении нескольких преступлений (ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 314.1, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), в том числе в уклонении от административного наказания и краже. Однако родители погибшего парня не остановились. Они подали гражданский иск в суд, потребовав компенсации морального вреда за смерть единственного ребенка.

– Суд, выслушав стороны по делу, исследовав представленные по делу доказательства, решил исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу каждого истца в возмещение морального вреда, причиненного преступлением, 1 млн рублей, – прокомментировали в суде.