Делегация из Воронежской области посетит Петербургский международный экономический форум

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума 20 мая опубликовали расширенную деловую программу мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Форум состоится 2-5 июня в очном формате с использованием современных цифровых технологий.

Деловая программа ПМЭФ разбита на 4 тематических блока: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты».

В Петербурге пройдут диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии. Особенным гостем станет Катар.

- Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях. Сегодня мы уже оказались в новой реальности, мир изменился, наша задача - перестроиться, и для этого крайне важно объединять свои усилия, выстраивать диалог как на национальном уровне, так и на международном, - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Ожидается, что представители из Воронежской области посетит ПМЭФ. Ранее губернатор Александр Гусев сообщал в своем Telegram-канале, что он возглавит воронежскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме.

- Естественно, это случится, если позволит эпидобстановка. В ближайшее время займусь программой встреч и возможных соглашений. Инвестиции в область не прекратятся, - писал глава региона.