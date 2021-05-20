Суд в Воронежской области наказал мать пятерых детей за плохое исполнение родительских обязанностей

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Борисоглебске мать пятерых детей получила 400 часов обязательных работ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с малышами. Приговор вынес мировой судья в Борисоглебском судебном районе.

Было установлено, что женщина из села Макашевка злоупотребляла спиртными напитками, не заботилась о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии своих детей, за ними не было надлежащего ухода. Горе-мамаша часто оставляла их дома одних, а сама уходила. Выяснилось, что у ребятишек нет толком ни еды, ни одежды, ни игрушек. При этом она не боялась, что кто-нибудь из них может выйти из дома и провалиться колодец, закрытый наполовину фанерой, доступ к которому имели все дети.

16 октября дети у мамаши были изъяты сотрудниками органов опеки и попечительства и с признаками заболеваний и помещены в педиатрическое отделение райбольницы. А сама она попала под уголовное дело по ст. 156 УК РФ.

13 мая суд вынес ей приговор. Ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.