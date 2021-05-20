Напугавший школьников пистолетом воронежец отрицает, что показывал оружие детям

На нарушителя завели уголовное дело о хулиганстве с применение оружия Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

33-летний воронежец, 18 мая перепугавший школьников аэрозольным пистолетом, отрицает, что показывал оружие ученикам. По словам мужчины, он только произвел выстрел в воздух, чтобы опробовать купленное недавно устройство. Данную версию предстоит проверить следователям.

По предварительной версии мужчина на стадионе у школы №85 в Северном микрорайоне показал одному из учеников, который занимался на уроке физкультуры, предмет похожий на пистолет, затем отошел и раздался хлопок.

Подозреваемого через несколько часов задержали участковые. В его квартире нашли аэрозольное устройство самообороны модели «Пионер». На нарушителя завели уголовное дело о хулиганстве с применение оружия. Выяснилось, что ранее он был судим. Ход расследования контролирует прокуратура.

Следователи СК проверили показания воронежца на месте преступления, а также направили в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.