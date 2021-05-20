Замглавы воронежского управления транспорта ответит на вопросы горожан

Как проходит транспортная реформа и какие изменения в сфере транспортного обслуживания ждать горожанам? Об этом 21 мая в прямом эфире расскажет заместитель руководителя управления транспорта администрации города Максим Захаров. Прямой эфир с чиновником пройдет в пятницу, 21 мая. Трансляция начнется в 10:00 в пабликах облправительства в соцсетях.

Также горожане смогут задать вопросы, волнующие их как пассажиров общественного транспорта. К примеру, какой будет новая маршрутная сеть и как изменится работа общественного транспорта в вечернее время.

Свои вопросы можно оставить в комментариях.