В Воронеже ищут 38-летнюю женщину с татуировкой лошади на руке

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Регион 36»

В Воронеже начали поиски пропавшей Виорики Гаврильцо. В последний раз 38-летнюю женщину видели 18 мая. На связь с родственниками она не выходит. Информацию об этом 20 мая сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 36».

Последний раз Виорику Гаврильцо видели на улице Ростовская. Ее рост 175 сантиметров, плотное телосложение. У нее темные волосы ниже плеч, темные глаза. Из одежды на ней были светлые штаны и темная футболка, на ногах – шлепки.

Из особых примет – татуировка в виде лошади на левой руке от запястья до плеча.

Всех, кто видел, Виорику Гаврильцо, просят позвонить по номерам 8-995-333-13-13 (добровольцы) или 112 (служба спасения).