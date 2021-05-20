В поликлиники Воронежской области поступил третий вид вакцины от коронавируса

Препарат достают из холодильника непосредственно перед прививкой и сразу используют Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В поликлиники Воронежской области поступила третья вакцина от коронавируса – «КовиВак». Об этом «КП-Воронеж» 20 мая сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Поступило более 1700 комплектов вакцины (по 2 дозы), то есть привить ею смогут более 850 жителей региона. Препарат поступил во все прививочные пункты региона. Данная вакцина, как и обе предыдущие, двухкомпонентная, то есть прививку нужно делать два раза с разницей в две недели, - уточнили в облздраве.

Хранится вакцина в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. Препарат достают непосредственно перед прививкой и сразу используют. Все три вакцины, как отмечают медики, эффективны и предназначены для одних и тех же категорий граждан.

По сообщению регионального оперштаба на 20 мая в Воронежской области за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек. Общее количество пациентов, которые не смогли победить страшную болезнь, достигло 3 392.