В Воронежской области от COVID-19 скончались 13 человек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

По сообщению регионального оперштаба на 20 мая в Воронежской области за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек. Общее количество пациентов, которые не смогли победить страшную болезнь, достигло 3 392.

Кроме того, 143 человека получили положительные тесты на ковид (всего диагноз подтвердился уже у 83 359 пациентов с начала пандемии).

Хорошие данные по выздоровевшим. За день выписали из стационаров и амбулаторного лечения 148 человек. Они успешно прошли курс лечения. Всего медикам удалось помочь 78 806 пациентам.

В регионе продолжается активная прививочная кампания против коронавируса. Открыты как стационарные, так и мобильные пункты. Ранее Воронежская область получила третью вакцину– «КовиВак». Это разработка федерального научного центра имени Чумакова. Ею могут привить еще 860 жителей региона.