Владимир Нетёсов: «Социальная поддержка воронежских семей с детьми должна была реализована вовремя»

.

Вчера, 19 мая, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, положения которого направлены на реализацию задач, поставленных в Послании Президента РФ. Речь идет о поправках, предусматривающих установление ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет на ранних сроках; ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума. Еще одно нововведение касается установления пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка.

Читать далее...