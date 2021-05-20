Житель Воронежской области ударил полицейского: ему дали год условно

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Жителя Бобровского района признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе райсуда 19 мая.

Инцидент произошел 22 января 2021 года. Как было установлено в суде, 49-летний мужчина, находясь дома, оказал сопротивление полицейскому с целью избежать привлечения к уголовной ответственности. Он разозлился, что страж порядка пресекает его противоправные действия и не желая, чтобы тот составлял материал процессуальной проверки, умышлено ударил его левой рукой в грудь.

Как установил суд, обвиняемый причинил оперуполномоченному отдела уголовного розыска физическую боль. Его действия квалифицировали как преступление средней тяжести против порядка управления с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Приговором суда мужчина был признан виновным и получил один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.