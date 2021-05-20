Более ста жителей Воронежской области оштрафовали за несданный тест на коронавирус после путешествия за границу

Напомним, все россияне, возвращающиеся из-за границы в течение трех дней со дня прибытия должны пройти ПЦР-исследование на коронавирус Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К 19 мая с начала 2021 года в Воронежскую область из зарубежных стран вернулись 24 032 человека. При этом 161 из них так и не прошли лабораторное исследование на COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области направили административные материалы в отношении граждан в суды. За такую «забывчивость» 103 жителей нашего региона уже оштрафовали, остальные материалы находятся еще на рассмотрении.

Им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же нарушение причинит вред здоровью других людей, то штраф составит уже от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, все россияне, возвращающиеся из-за границы в течение трех дней со дня прибытия должны пройти ПЦР-исследование на коронавирус и разместить результат на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). До получения путешественникам необходимо соблюдать изоляцию по месту жительства.

А для тех, кто вернулся на родину после 1 мая 2021 года ввели новое правило: необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию России с предоставлением сведений о результатах в ЕПГУ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.