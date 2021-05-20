В Нововоронеже высадили кедровую аллею в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове

Кедры активисты привезли трехлетние, выращенные в питомнике Сергиева Посада Фото: с сайта ОНФ.

Аллея из 70-ти кедров появилась на территории стадиона Старт в память о герое России, военном летчике Романе Филипове. Команда «Молодежка ОНФ» и участники чемпионата допризывной молодежи высадила саженцы и установила памятную табличку.

- Кедры мы привезли трехлетние, выращенные в питомнике Сергиева Посада и адаптированные под климатические условия Воронежской области. Да, они пока еще очень маленькие, но я уверен, что здесь за ними будут хорошо ухаживать и они все приживутся. Кедр - уникальная порода, недаром его называют легкими планеты, - отметил руководитель Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

33-летний майор Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года Фото: с сайта ОНФ.

Для высадки кедра нужно специальным образом подготовить лунки под посадку и дренаж. В этом участникам акции помогли работники жилищного хозяйства Нововоронежа.

33-летний майор Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. Он управлял штурмовиком Су-25, когда его боевую машину поразила ракета. Летчик сумел успешно катапультироваться, но на земле попал в окружение сирийских боевиков. Какое-то время он отстреливался из-за каменной насыпи, а потом подорвал себя и врагов, не желая сдаваться в плен. Романа похоронили в Воронеже на Аллее Славы Коминтерновского кладбища. Владимир Путин посмертно присвоил воронежскому летчику звание Героя России.

В 2021 году на авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятный бюст воронежскому летчику Роману Филипову. Его последние слова: «Это вам за пацанов» - высечены на монументе. Ранее подобный памятник герою установили у школы №85 в Воронеже, где учился Роман.