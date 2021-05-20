В Воронежской области главный бухгалтер забрала себе денежные премии медиков

Женщина оказалась причастна к мошенничеству на сумму более 150 тысяч рублей. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Поворинский районный суд приговорил уже бывшего главного бухгалтера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте» к 3 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

54-летняя Людмила Войнова оказалась причастна к мошенничеству на сумму более 150 тысяч рублей.

- Войнова в период с 2016-го по 2018 год причастна к хищению денежных средств, выделяемых в качестве стимулирующих надбавок медицинскому персоналу, а также на ремонт и обслуживание медицинской техники, - сообщили 20 мая в пресс-службе УФСБ.

Оказалось, что при подготовке бухгалтерской документации тогда еще главный бухгалтер вносила фиктивные номера счетов для получения денег и изготавливала приказы о назначении себе премий. Таким образом женщина похитила у сотрудников Поворинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте» более 30 тысяч рублей.

Суд рассматривал 8 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК России.