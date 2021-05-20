На поле в Воронежской области водитель грузовика с зерном переехал человека

Место происшествия Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

19 мая примерно в 9:45 на полевой дороге вблизи села Журавлево Калачеевского района грузовик переехал человека. 65-летний мужчина стоял сзади автомобиля «ЗИЛ», груженого зерном.

По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика начал движение задним ходом, чтобы выгрузить зерно в сеялку, но почему-то он не заметил человека.

- В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.