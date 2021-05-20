Воронежские пенсионеры могут компенсировать расходы на капремонт

По всем вопросам, связанным с компенсацией расходов на уплату взносов на капремонт, необходимо обращаться в орган социальной защиты по месту жительства. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежским пенсионерам старше 70 лет компенсируют расходы на капремонт - напоминает региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Размер компенсации рассчитывают исходя из утвержденного в области минимального размера взноса на 1 кв. метр общей площади жилья, а также принятого стандарта нормативной площади жилого помещения.

Компенсацию предоставляют:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, – 50%, одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 80 лет – 100%;

- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – 50%, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет – 100%;

- проживающим в составе семьи, в которой совместно проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы – в размере 50%, проживающим в составе семьи, в которой совместно проживают неработающие пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I или II группы – в размере 100%.

Специалисты отмечают, что компенсацию предоставляют жителям при условии своевременной и полной уплаты взносов на капремонт. А вот если в собственности у пенсионера нескольких квартир, то снизить таким образом расходы он сможет только по одной из них. Какой именно - выбирает сам владелец.

Закон действует по 31 декабря 2021 года и утрачивает силу с 1 января 2022 года. По всем вопросам, связанным с компенсацией расходов на уплату взносов на капремонт, необходимо обращаться в орган социальной защиты по месту жительства.