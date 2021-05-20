Под Воронежем пенсионер на «Рено» сбил девушку на нерегулируемом переходе

Женщина получила повреждения Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

19 мая примерно в 19.50 часов в Новоусманском районе под колеса автомобиля попала 26-летняя жительница Воронежа. ДТП случилось у дома №95 по улице Ленина.

74-летний воронежец за рулем автомобиля «Рено Логан» сбил женщину, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пешеход получила телесные повреждения, доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 133 ДТП, из них в областном центре – 105, на федеральных трассах - 11, в районах области – 17. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек, один человек погиб.