В Воронежской области 18-летний юноша убил человека, задолжавшего его матери

Фото с места преступления Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

18-летнего жителя Борисоглебска обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Поздним вечером 5 декабря 2020 года он пошел со своей матерью в один из домов по улице Советская местного села Петровское. Там жил 65-летний мужчина, который задолжал им 2 тысячи рублей.

Хозяин отказался отдавать деньги незваным гостям и попытался выставить их из дома. Женщина тут же высказала все, что думает по этому поводу. 18-летний юноша еще до похода за долгом успел разгорячиться алкоголем, возникшая ссора разозлила его. Он принялся руками и ногами бить пенсионера. Затем он схватил лежавший в доме молоток и несколько раз ударил должника им по голове. После мать с сыном ушли.

От полученных повреждений 65-летний мужчина скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Молодого человека задержали полицейские. Сейчас он находится под стражей.

- На следствии обвиняемый не признал вину, от дачи показаний отказался. Несмотря на это, следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.