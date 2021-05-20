Пожарную часть в Воронеже признали объектом культурного наследия

В здании и сейчас располагается Главное управление МЧС по Воронежской области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации включен новый памятник - «Пожарная часть». Речь идет о здании №28 по улице Куцыгина. В здании и сейчас располагается Главное управление МЧС по Воронежской области.

Теперь, как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области, это объект культурного наследия регионального значения. Пожарная часть построена в 1932 году. Согласно архивным фотографиям первоначально здание было построено в стиле конструктивизма. После Великой Отечественной войны восстановлено с использованием элементов «сталинского классицизма».

В 1930 году требовалось пополнение пожарной охраны квалифицированными работниками. Был утвержден проект строительства здания учебной пожарной команды на месте современной улицы Куцыгина. В сентябре 1932 года строительство учебного корпуса завершилось. На первом этаже находился гараж, над ним - учебные классы. На третьем этаже располагались химическая и физическая лаборатории. В одноэтажной пристройке во дворе находилось общежитие курсантов областных годичных пожарнотехнических курсов. Торцевая часть здания представляла собой столовую для курсантов, остальные же помещения были заняты под квартиры.

Первым начальником областных пожарно-технических курсов был назначен Борис Яловский. Первый набор состоял из 36 человек (35 мужчин и одной женщины). С 1941 года здание начало служить как пожарная часть.

В Великую Отечественную войну здание было разрушено, но в 1948 году полностью восстановлено в существующих формах и декоре. С 1974 года в здании размещалось управление государственной противопожарной службы Воронежской области.