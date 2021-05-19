Самый соловьиный район Воронежа – Отрожка

Фото Дарьи Шиляевой

Организаторы акции по учету соловьев «Соловьиные вечера» подвели предварительные итоги. К этому моменту данные о своих наблюдениях предоставили 15 добровольцев, которые следили за соловьями в городе и области. Всего переданы 37 наблюдений - 26 из Воронежа и 11 – из области.

Первую соловьиную трель участники акции услышали 24 апреля на юге региона в Петропавловском районе. А самый соловьиный край в Воронеже – это район железнодорожного моста в Отрожке. Там песнями соловья наслаждались пять наблюдателей.

Кстати, принять участие в наблюдениях еще не поздно. Акция продолжается. Условия можно найти в группе у организаторов.