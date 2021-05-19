После ливня в Воронеже образовались 9-балльные пробки

Фото - сервис "Яндекс.Пробки"

Сильный дождь вызвал заторы на дорогах Воронежа в час-пик в среду,19 мая, когда горожане завершили рабочий день и отправились по домам. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 18.30 в городе пробки оценивались на 9 баллов из 10. Парализовало центральную часть, движение затруднено на Остужева в районе кольца, на Плехановской и Московском проспекте, на проспекте Труда и начале проспекта Революции, на улице Ворошилова и многих других.

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