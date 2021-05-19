Воронежцы могут оценить работу транспорта

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже в период с 18 мая по 25 мая народный фронт и Общероссийское объединение пассажиров проводят открытый опрос о качестве работы общественного транспорта. Инициатива вызвана большим количеством жалоб со стороны горожан.

Итоги опроса после 27 мая передадут чиновникам для принятия мер по улучшению ситуации.

В опросе более 20 вопросов, заполнение которых займет не более 5 минут. Участнику анкеты предлагается выбрать три ключевые проблемы в работе транспорта, предложить свои решения, ответить на вопросы по цене проезда и времени ожидания на остановке, а также дать ответы по другим актуальным темам. Опрос доступен по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1Af49gNeeJqkpieVGbO9lpDRdLjyJHAHKvuBujUwPs5s/edit