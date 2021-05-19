В Воронеже проходит голосование за новый сквер

Фото управы Ленинского района

Жители Ленинского района просят обустроить сквер на улице Кропоткина, 4. За этот проект отдали свои голоса уже более двух тысяч горожан.

Территорория, которую планируется отдать под сквер, имеет площадь 0,94 га и прилегает к детскому саду № 103 и территориям многоквартирных домов №№ 41, 43, 45, 47 по ул. Бакунина, № 35 по ул. 3 Интернационала, №№ 9А, 11А, 13А по ул. Кропоткина.

Сейчас на этой площадке нет освещения и твердого покрытия. Планируется выполнить в сквере плиточные дорожки, построить автопарковку, оборудовать детскую и игровую площадки, место для выгула собак, разбить газон, установить скамейки, урны и смонтировать наружное освещение.

За последние годы по инициативе жителей района уже созданы скверы им. К.Ф. Рылеева, им. М.Т. Калашникова, Шапошникова, Челюскинцев и другие. В каждом случае, жители района принимали участие в благоустройстве этих территорий.

- В Ленинском районе более 40 официально зарегистрированных различных озелененных территорий. Мы не останавливаемся на достигнутом, стараемся расширять этот перечень. И теперь, когда есть возможность добиться финансирования благоустройства еще одного общественного пространства, призываю жителей принять участие в голосовании, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.

Проголосовать за создание сквера по ул. Кропоткина, 4 необходимо на сайте https://36.gorodsreda.ru/. Получить дополнительные консультации можно в управе Ленинского района: ул. 20-летия Октября, 115, по т. 277-05-10.