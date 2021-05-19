В центре Воронежа полицейские задержали незарегистрированный кроссовер, владелец которого накопил 89 неоплаченных штрафов

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В восемь часов утра 18 мая сотрудники воронежской полиции, несшие службу у дома №136 «Б» по улице Героев Революции, остановили для проверки «Форд Эксплорер», под управлением 40-летнего воронежца. Проверка транспортного средства по базам показала, что машина не зарегистрирована в ГИБДД, у водителя нет полиса ОСАГО, кроме того, на его счету 89 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

- Полицейские изъяли государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации данного транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – В отношении водителя инспекторы составили два административных протокола об управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Водителя доставили в в ЦАФАП ГУ МВД России по Воронежской области, где ему вручили 89 постановлений об административных правонарушениях.