У воронежской семьи родилась четверня

Фото предоставлено администрацией Новоусманского района

Семейная пара из Новой Усмани, Андрей и Татьяна Шамраевы, в одночасье стала многодетной – них родились сразу четыре ребенка – два мальчика и две девочки. Малышей назвали Маргарита, Тимофей, Никита и Кира. А появиться на свет им помогли в Воронежском областном перинатальном центре. В семье уже есть старшая дочка.Отец большого теперь семейства работает в дорожной организации водителем. Кстати, незадолго до пополнения Шамраевы справили новоселье в отдельной квартире.

Во вторник маму с четверней выписали домой, а уже на следующий день они встречали гостей с подарками. Одним из них стал глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. Он вручил Шамраевым сертификат на покупку детских вещей и пообещал содействие в получении необходимых документов, пособий и льгот.