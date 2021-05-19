В конце мая пройдет фестиваль «Добрый край Воронежский»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 мая в Центральном парке пройдет благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». По традиции на нем соберутся неравнодушные жители и организации, готовые помочь в трудной ситуации.

В программе запланирована работа нескольких интересных площадок. Пройдут выставки рисунков и книг, викторины, мастер-классы для детворы по авиамоделированию и автомодельному спорту, по изготовлению ободков-подсолнухов, а также поделок из вторсырья. Будут работать мастера аквагрима, а врачи дадут консультации. Можно сфотографироваться с добродушными хасками, поиграть в «резиночки», посмотреть выступления творческих коллективов.