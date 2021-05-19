В Воронежской области пойдет под суд пытавшийся дать взятку полицейскому водитель, пойманный под наркотиками

Следователи передают в суд дело 48-летнего жителя Таловского района, который обвиняется в нарушении ПДД и покушении на взятку полицейскому.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль обвиняемого в начале января 2021 года. Согласно результатам медосвидетельствования, у водителя было наркотическое опьянение. Ранее суд лишил его прав на полтора года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину завели уголовное дело за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

4 февраля 2021 года нарушитель прибыл в отдел полиции, где, предложил сотруднику полиции, в производстве которого находилось уголовное дело, деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Он вложил в лежащий на столе Уголовный кодекс РФ 34 тысячи рублей и 50 долларов США. Его задержали. Теперь он себе добавил еще одну уголовную статью.