Вороны атаковали детей на площадке воронежского детсада из-за слетевшего птенца

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В середине-конце мая в воронежских лесах и в самом областном центре можно часто наблюдать слетков – птенцов, которые покидают гнездо в первых попытках летать. Порой они сидят на земле, как кажется, в полном одиночестве. Но родители всегда находятся где-то поблизости, по возможности защищают потомство и подкармливают.

На днях на площадку детского сада в Коминтерновском районе приземлился слеток-вороненок. А, поскольку вороны по природе своей довольно агрессивные да еще и крупные птицы, то охраняя своего детеныша, они начали проявлять агрессию к людям и, особенно, к гуляющим детям.

Администрация сада догадалась обратиться за помощью к волонтерам-зоологам, знакомыми с птицами. Те помогли поймать слетка и перенести его в другое место, где ни вороненок, ни его беспокойные родители не конфликтовали бы с людьми.