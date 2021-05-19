Полицейские проверяют информацию об избиении 8-летнего воронежца отцом 10-летней девочки

Мальчик уверяет, что взрослый мужчина его ударил Фото: из архива «КП»

В Воронеже полицейские проводят проверку по заявлению 32-летнего отца 8-летнего мальчика, сообщившего об избиении его ребенка. Потерпевший утверждает, что взрослый мужчина применил к нему физическую силу, защищая свою 10-летнюю дочь.

По предварительной информации, дети гуляли во дворе дома на улице Куколкина 11 мая. Мальчик начал обзывать девочку. А та пожаловалась на обидчика отцу. Мужчина вышел во двор, чтобы поговорить с задирой. В процессе общения, как уверяет школьник, родитель применил силу.

Для установления причиненного ребенку вреда его направили на медицинское освидетельствование, которое либо подтвердит, либо опровергнет факт побоев.