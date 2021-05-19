Александр Мирошников: «Инициатива партии открывает дорогу новым людям»

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С 24 по 30 мая будет проходить предварительное онлайн-голосование по кандидатурам от «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ и органы местной власти.

Стать участником голосования может каждый избиратель, прошедший соответствующую регистрацию, а это значит, что кандидаты получат тысячи наказов и пожеланий от граждан, на основе которых будет создана «Народная Программа» партии.

Оценивая этот формат выдвижения кандидатур, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории зарубежных стран и востоковедения ВГУ Александр Мирошников отметил, что он имеет целый ряд положительных аспектов.

«Во-первых, очень важно, что эта процедура открывает дорогу новым людям, которые уже занимают активную гражданскую позицию. Предварительное голосование является тем форматом, который позволит избирателям узнать новых претендентов на депутатские места.

Во-вторых, расширяются социальные слои, из которых выходят кандидаты от партии, и это, бесспорно, тоже позитивный фактор. Наконец, предварительное голосование даст шанс людям, которые проявили активность на уровне региона, продолжить ее на государственном уровне. Такая инициатива весьма продуктивна и для самой партии».

Фото взято на сайте https://www.vsu.ru/ru/persons/?person=661