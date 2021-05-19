Воронежец потерял 600 тыс, пытаясь защититься от несанкционированного кредита

За 18 мая дистанционные аферисты на доверии обманули 17 жителей Воронежской области. В основном, это лже-сотрудники финансовых организаций, которые под предлогом защиты сбережений убеждали доверчивых граждан произвести ряд сомнительных действий. Наиболее распространенным способом хищения денег остается оформление потребительского кредита, якобы, для пресечения действий мошенников. За сутки воронежцы лишились 1,2 млн рублей.

Например, 53-летнему воронежцы также позвонили «из банка» и напугали, что службой безопасности финансового учреждения зафиксирована попытка оформления кредита на его имя. Для защиты средств от мошенников мужчине предложили оперативно оформить потребительский кредит. Затем аферист, чтобы не показаться голословным, передал трубку лже-полицейскому, который по мессенджеру прислал мужчине фотографию служебного удостоверения и пояснил потерпевшему, что слова сотрудника банка соответствуют действительности. Не выдержав напора злоумышленников, воронежец оформил на свое имя потребительские кредиты, а после зачисления денег на карту, перевел их на номера киви-кошельков. После этого «банкиры» перестали донимать мужчину. Правда, он лишился 600 тысяч рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений. А когда вам звонят, говорите: зайду в банковское отделение и все уточню на месте.