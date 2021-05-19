Воронежского рецидивиста, угнавшего и разбившего чужой «Кадиллак», поймали спустя 9 месяцев

Полицейские задержали 30-летнего воронежца, за угон, совершенный девять месяцев назад.Такой срок понадобился из-за того, что угонщик скрывался в другом регионе.

Инцидент произошел в середине августа 2020 года. 53-летняя дама оставила свой «Кадиллак» для ремонта в автосервисе в Ленинском районе. А через некоторое время машину нашли разбитой.

Оказалось, 30-летний парень, недавно освободившийся из мест лишения свободы и трудившийся в мастерской разнорабочим, выпив однажды вечером, решил покататься на иномарке клиента. Однако разбил машину, бросил ее на дороге и сбежал. И долго скрывался в Московской области. А вот когда решил вернуться на родину, его и задержали.

Собственно, он уже отбывал срок тоже за угон. За новый эпизод ему грозит до пяти лет заключения.