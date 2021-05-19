Юным воронежским талантам дадут мастер-класс известные певица и композитор

С 21 по 23 мая под Воронежем пройдет фестиваль Усадьба Kids. Арт-лаборатория, которая состоится в парке детского и семейного отдыха Нелжа ру, поможет раскрыть таланты юных артистов. В программе детского форума - серия мастер-классов, музыкально-театральные перформансы, открытые репетиции. Принять участие в нем могут ребята от 5 до 17 лет - юные вокалисты, авторы-исполнители, инструменталисты и поэты.

Певица Мариам Мерабова проведет мастер-класс по вокалу, а композитор Антон Силаев по современным компьютерным технологиям для юных сочинителей музыки.

Все гости фестиваля смогут стать участниками интерактивных музыкальных спектаклей «Путешествие из Африки в Бразилию» и «Как дух Сетунья в середине леса уснул».

Итогом фестиваля станет гала-концерт с участием финалистов сценической лаборатории. Подготовка к гала-концерту будет проходить в формате открытых репетиций, вход на них свободный. Жюри, состоящее из резидентов фестиваля «Усадьба Jazz», отберет наиболее интересные проекты для участия в программе фестиваля «Усадьба Kids 2021» в Москве в парке Горького 19-20 июня 2021 года.

Вход на фестиваль свободный.