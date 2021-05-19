В филармонии устроят вечер в честь воронежского композитора, написавшего музыку к фильмам Тарковского, Кончаловского и Бондарчука

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

22 мая в филармония пройдет вечер музыки Вячеслава Овчинникова. Концерт «Посвящение маэстро» приурочен к 85-летию известного уроженца Воронежа, который скончался два года назад. В программе симфонические и хоровые произведения композитора, музыка из кинофильмов.

Вячеслав Овчинников родился в Воронеже в семье офицера. Окончил музыкальное училище имени Чайковского, Московскую консерваторию. Написал музыку к фильмам «Каток и скрипка», «Иваново детство», «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Первый учитель», «Дворянское гнездо» Андрона Кончаловского, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Пришел солдат с фронта» Николая Губенко, «Земля» Александра Довженко и многим другим картинам. Создал оперы «Маскарад» и «На заре туманной юности», балеты «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней». Автор четырех симфоний, нескольких ораторий (в том числе «Времена года», «Сергий Радонежский»), сюит и инструментальных пьес.

Вячеслав Александрович на протяжении всей жизни поддерживал творческие связи с Воронежем. Его имя носит открытый конкурс юных музыкантов «Путь к совершенству» Воронежской музыкальной школы (колледжа).

В концерте принимают участие Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого, мужской хор ART’o’dox, Камерный хор Воронежского института искусств, солистка Елена Старкова (сопрано).

Начало в 18.00.