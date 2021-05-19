Двое воронежцев вступили в фиктивный брак с иностранцами, чтобы те получили прописку

Прокуратура Центрального района Воронежа потребовала аннулировать два зарегистрированных в 2018-2019 годах брака, 50-летнего и 44-летней воронежцев с гражданами Вьетнама. Ведомство выяснило, что браки заключены фиктивно с целью получения временной регистрации иностранцев в Воронеже.

- Указанные лица вместе никогда не проживали, не вели совместное хозяйство, не поддерживали супружеские отношения. Супруги видели друг друга только в день регистрации брака и в последующем проживали раздельно, - отметили в пресс-службе Прокуратуры Воронежской области.

Иски с требованием признать брак недействительным, прокуратура направила в суд, наряду с исками об аннулировании выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание.