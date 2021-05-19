В истории с выброшенной под Воронежем вакциной разберется прокуратура

Установить того, кто выбросил ампулы, пока не удалось Фото: из архива «КП»

Прокуратура Новоусманского района организовала проверку по факту публикаций в социальных сетях и средствах массовой информации фотографий выброшенных коробок с вакциной от туберкулеза в Новоусманском районе. К проверке привлекут сотрудников Роспотребнадзора. Если обнаружится факт нарушения закона, то прокуратура примет меры.

Напомним, фотографии со свалки, куда выбросили ампулы с просроченной противотуберкулезной вакциной, опубликовали 18 мая в соцсетях жители Новой Усмани. Однако, к Новоусманской ЦБ препарат не имеет никакого отношения, заверили в департаменте здравоохранения области после выезда на место.