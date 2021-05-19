Сторож, попавший под бульдозер в Воронежской области, умер от множественных переломов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи проводят проверку по факту гибели работника сельхозпредприятия в Лискинском районе. Напомним, 17 мая днем в песчаном карьере недалеко от села Старая Покровка 61-летний сторож сельхозорганизации оказался под гусеницами бульдозера. Когда его достали из под машины, он был мертв.

- Согласно предварительным выводам судмедэксперта, смерть наступила в результате множественных переломов, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и сотрудники организации, изучается служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины, будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Проверку несчастного случая проводят также инспекторы Гострудинспекции Воронежской области.