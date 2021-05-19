В Воронеже рассказали, когда школьники пойдут на каникулы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сокращать летние каникулы из-за ситуации с коронавирусом и вынужденным онлайн-обучением в Воронежской области не планируют. 1 июня все школяры точно будут на каникулах. А вот начнутся они у всех по-разному. Это зависит от особенностей учебного плана и дат экзаменов. После последнего звонка, который прозвучит в воронежских школах 21 мая, занятия у некоторых продлятся. Даты выхода на каникулы родителям необходимо уточнять у классных руководителей.

- Каждое учебное заведение само принимает решение, когда отпустить детей на каникулы. Если в школе будут проводить экзамены ОГЭ и ЕГЭ, то 24, 25, 27 и 28 мая уроков не будет, а 26 и 31 мая школьники будут учиться, - отметили в мэрии.

По такому же принципу будут действовать и в районных школах.

Кстати, 20 мая в 13.00 состоится областное родительское собрание, на котором руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов в прямом эфире ответит на все волнующие вопросы родителей.

Основные темы эфира: особенности экзаменов-2021, порядок выдачи аттестатов и медалей, организация последнего звонка и проведение выпускных, особенности поступления в учебные заведения профессионального образования, летняя оздоровительная кампания (работа пришкольных лагерей и дневного пребывания, школьные экскурсии и путешествия, возврат денег за детские путевки), подготовка к учебному году 2021/22, открытие новых школ и детсадов, капремонт образовательных учреждений.