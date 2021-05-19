Спасатели предупредили о надвигающемся на Воронежскую область сильном ветре

Ураганный ветер ожидается как в области, так и в самом Воронеже Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

19 мая примерно с 18:00 до 20 мая 18:00 местами по Воронежу и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Соответствующий консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях поступил от регионального гидрометцентра.

Спасатели призывают воронежцев соблюдать осторожность и заранее позаботиться о сохранности своего имущества.

- Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

На прошлой неделе, напомним, в Воронеже из-за сильного ветра деревья упали на три машины и подъезд, а также рухнула штукатурка нового дома.