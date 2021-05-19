Под Воронежем под колесами иномарки погиб мужчина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские устанавливают личность пешехода, погибшего в результате ДТП в Семилукском районе. Авария произошла 18 мая около 21.20 на 199-м километре автодороги «Курск-Саратов».

39-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» из Курской области, следовавший со стороны Воронежа в направлении Курска, сбил мужчину, переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу. Попавший под колеса иномарки погиб на месте. Мужчине на вид около 40 лет, при нем не было документов, сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства ДТП.