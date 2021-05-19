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Происшествия19 мая 2021 11:49

Под Воронежем под колесами иномарки погиб мужчина

При нем не нашли документов, теперь предстоит установить личность погибшего
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские устанавливают личность пешехода, погибшего в результате ДТП в Семилукском районе. Авария произошла 18 мая около 21.20 на 199-м километре автодороги «Курск-Саратов».

39-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» из Курской области, следовавший со стороны Воронежа в направлении Курска, сбил мужчину, переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу. Попавший под колеса иномарки погиб на месте. Мужчине на вид около 40 лет, при нем не было документов, сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства ДТП.

ДТП