В Воронежской области за сутки умерли от коронавируса 13 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 19 мая оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о новых летальных исходах: за минувшие сутки жертвами осложнений COVID-19 стали 13 пациентов. Всего с начала пандемии в Воронежской области от ковида скончались 3 379 жителей региона.

Еще 141 воронежцу поставили диагноз коронавирус за вчерашний день. Всего с начала наблюдений в Воронежской области зарегистрировали 83 216 случаев ковида.

Выздоровели за сутки 145 пациентов. Всего болезнь смогли побороть 78 658 воронежцев.