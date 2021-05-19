Воронежцы могут бесплатно посмотреть концерт в День славянской письменности и культуры

Концерт пройдет в Зеленом театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 мая Воронеж традиционно присоединяется к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Масштабное мероприятие в честь создателей славянской письменности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия пройдет в Зеленом театре - в этот раз снова в живом формате (напомним, в 2020-м из-за пандемии коронавируса зрители смогли приобщиться к хоровому пению только в записи).

В концертной программе примут участие солисты, профессиональные, детские, студенческие, ветеранские и церковные хоры - 20 коллективов, в числе хор Воронежского театра оперы и балета, мужской хор ART’o’dox, ансамбль «Воронежские девчата», хор мальчиков «Юные дирижеры», Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого, солисты Павел Сосин, Евгений Стариков, Иван Кураев, Роман Дюдин. Всего около 530 человек. Ведущими праздника станут актриса Наталья Шевченко и иерей Алексий Иванников.

Концерт начнется 24 мая в 12.00, вход свободный.