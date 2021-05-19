В Воронежской области под гусеницы работающего бульдозера попал сторож сельхозпредприятия

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 мая на сельхозпредприятии в Лискинском районе произошел несчастный случай - погиб сторож. Расследованием сейчас занимаются сотрудники Гострудинспекции Воронежской области.

- 17 мая между 10.00 и 11.45 на площадке песчаного карьера ООО «ЭкоНиваАгро» под гусеницами работающего бульдозера обнаружили 61-летнего сторожа - без признаков жизни. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.