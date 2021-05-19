Воронежец рассказал на видео, как стрелял у школы из аэрозольного пистолета

Скрин видео

В соцсетях распространили видео, на котором воронежец рассказал о происшествии у школы №85 в Северно районе 18 мая.

- Выстрелил из пистолета аэрозольного на территории школьного стадиона. В содеянном раскаиваюсь, вину полностью признаю, - говорит на камеру задержанный.

Напомним, происшествие серьезно напугало воронежцев днем 18 мая. Мужчина на школьном стадионе показал одному из учеников, которые занимались на уроке физкультуры, предмет похожий на пистолет, затем отошел и раздался хлопок. Подозреваемого через несколько часов задержали участковые в Северном районе. На нарушителя завели уголовное дело о хулиганстве с применение оружия. Выяснилось, что ранее он был судим.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Сейчас допрашиваются свидетели. Изъяты записи с камер наблюдения, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Ход расследования контролирует прокуратура.