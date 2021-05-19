Воронежский певец привез из Санкт-Петeрбурга три премии

Иван Кураев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Солист оперной труппы Воронежского театра оперы и балета вернулся с несколькими наградами из Санкт-Петербурга. Иван Кураев стал лауреатом I премии и обладателем специальной премии имени Михаила Аптекмана 23-го конкурса «Весна романса» и лауреатом I премии 8-го конкурса «Весна эстрадной песни». Выступления участников оценивало жюри, в которое входили профессора Санкт-Петербургской консерватории, представители Мариинского театра, народные артисты.

В качестве лауреата певец принял участие в большом гала-концерте «Весна романса» на сцене большого концертного зала «Октябрьский».