В Ночь музеев выставки посетили почти 15 тысяч воронежцев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Международный день музеев в Воронеже оценили результаты культурной акции "Ночь музеев", которая прошла 15 мая. В этот день храмы истории, краеведения и искусства посетили почти 15 тысяч человек. В музеи стояли очереди. За пандемийный год воронежцы соскучились по культурно-развлекательно-познавательным событиям.

Ночь музеев прошла во всех учреждениях области, в том числе в заповедниках. Воронежцы посмотрели выставки, раскопали мамонта, освоили навыки первобытных предков, сделали мультики и открытки, участвовали в квестах, слушали джаз в парке.