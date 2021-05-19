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Звезды19 мая 2021 8:30

В Ночь музеев выставки посетили почти 15 тысяч воронежцев

Культурная акция прошла во всех структурных подразделениях региона
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Международный день музеев в Воронеже оценили результаты культурной акции "Ночь музеев", которая прошла 15 мая. В этот день храмы истории, краеведения и искусства посетили почти 15 тысяч человек. В музеи стояли очереди. За пандемийный год воронежцы соскучились по культурно-развлекательно-познавательным событиям.

Ночь музеев прошла во всех учреждениях области, в том числе в заповедниках. Воронежцы посмотрели выставки, раскопали мамонта, освоили навыки первобытных предков, сделали мультики и открытки, участвовали в квестах, слушали джаз в парке.

Культура