Ночью в Воронеже дорожные работы будут идти на 11 улицах

В Воронеже 19 мая продолжатся дорожные работы. Обычно их стараются проводить с 22:00 до 6:00. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время планируется:

– улица 65 лет Победы (от дома №109 до дома №95): днем – укрепление обочин;

– улица Антонова-Овсеенко: ночью с 18 на 19.05 – фрезерование а/б покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

– улица Княжеская (от переулка Октябрьский до дома №81): днем – нанесение горизонтальной дорожной разметки;

– улица Маршала Одинцова: в ночь с 18 на19.05 – фрезерование а/б покрытия;

– улица Независимости (от дома № 90 по улице Серафима Саровского до дома № 95 по улице 65 лет Победы): днем – устройство щебеночного основания;

– улица Оганджаняна (от улицы Мазлумова до ж/д переезда): днем – нанесение горизонтальной дорожной разметки;

– переулок Октябрьский (от площади Советов до улицы Княжеской): днем – нанесение горизонтальной дорожной разметки;

– кольцевое пересечение и проезд вдоль зданий №№ 7А и 7Б по проспекту Патриотов до улицы Кривошеина: ночью с 18 на 19.05 – устройство асфальтобетонного покрытия;

– площадь Советов (от улицы 1 Мая до переулка Октябрьский): днем – нанесение горизонтальной дорожной разметки;

– улица Туполева (от улицы Баррикадной до улицы Иркутской): днем – нанесение горизонтальной дорожной разметки;

– улица Циолковского (от улицы Туполева до улицы Ильюшина): днем – устройство основания из щебня на тротуаре, установка бортового камня.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.